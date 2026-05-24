Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команда Тюльганского района Оренбургской области выступила на фестивале ГТО

Школьники выполняли комплекс из восьми нормативов.

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций прошел в поселке Саракташ Оренбургской области, сообщили в администрации Тюльганского района. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России».

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены Тюльганского района в двух возрастных категориях — 12−13 и 14−15 лет. Школьники выполняли комплекс из восьми нормативов: бег, плавание, подтягивания, отжимания, прыжок в длину, наклоны, подъем туловища и стрельба.

По итогам фестиваля в общекомандном зачете сборная района заняла 10-е место. В состав команды вошли Дарья Хабарова, Полина Сычева, Тимофей Васильев, Роберт Лаубер, Егор Прохоров, Михаил Болгов, Кира Комбарова и Ксения Алексеева.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.