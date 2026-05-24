Команда Тюльганского района Оренбургской области выступила на фестивале ГТО

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций прошел в поселке Саракташ Оренбургской области, сообщили в администрации Тюльганского района. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России».
В соревнованиях приняли участие юные спортсмены Тюльганского района в двух возрастных категориях — 12−13 и 14−15 лет. Школьники выполняли комплекс из восьми нормативов: бег, плавание, подтягивания, отжимания, прыжок в длину, наклоны, подъем туловища и стрельба.
По итогам фестиваля в общекомандном зачете сборная района заняла 10-е место. В состав команды вошли Дарья Хабарова, Полина Сычева, Тимофей Васильев, Роберт Лаубер, Егор Прохоров, Михаил Болгов, Кира Комбарова и Ксения Алексеева.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.