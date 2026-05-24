В память об убитой учительнице в Добрянке открыли мемориальную доску

22 мая в музее Добрянской школы № 5 состоялось открытие мемориальной доски в память об Олесе Багуте — педагоге, погибшей от рук ученика этой весной. Об этом сообщает мэрия Добрянки.

Мемориальная доска открыта по инициативе педагогов и местных жителей, и поддержана администрацией округа. Ранее с предложением увековечить память педагога выступил губернатор Дмитрий Махонин.

7 апреля учащийся добрянской школы № 5, напал на своего классного руководителя, нанеся ей семь ножевых ранений, затем бросил холодное оружие и скрылся с места происшествия. Преподавательница скончалась от ранений в больнице. Подросток позже сам явился в отделение полиции. СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и халатности. Погибшей оказалась учительница с 30-летним стажем Олеся Багута. Она работала завучем и учителем русского языка и литературы. В 2018-м была признана «Учителем года».