В память об убитой учительнице в Добрянке открыли мемориальную доску

7 апреля учащийся добрянской школы № 5, напал на своего классного руководителя, нанеся ей семь ножевых ранений, затем бросил холодное оружие и скрылся с места происшествия. Преподавательница скончалась от ранений в больнице. Подросток позже сам явился в отделение полиции. СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и халатности. Погибшей оказалась учительница с 30-летним стажем Олеся Багута. Она работала завучем и учителем русского языка и литературы. В 2018-м была признана «Учителем года».