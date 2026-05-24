В Саратовской области трудоустроили 18 врачей и медсестер

Восемнадцать врачей и медицинских работников приступили к работе в Саратовской области по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
С начала года заключено 18 договоров с 10 врачами и 8 работниками из числа среднего медперсонала. Всего в текущем году в регион планируется привлечь 71 медицинского работника.
Уточним, что участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» доступны стимулирующие выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно. За счет этих средств они могут обустроить свой быт, адаптироваться и начать работу в новых условиях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.