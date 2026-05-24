Кубок Защитников Отечества: воля к победе не знает преград

Под дружные аплодисменты зрителей и поддержку товарищей по оружию наши герои вступили в спортивную борьбу. В программе состязаний — стрельба из лука, дартс, стрельба из электронного оружия, настольный теннис и спортивное метание ножа. Каждый вид программы требовал от участников не только физической подготовки, но и выдержки, точности, хладнокровия — тех качеств, что закалялись в суровых испытаниях. Особая гордость турнира — учёт различных категорий инвалидности. Спортсмены демонстрировали не просто мастерство, а подлинную силу характера: воля к победе и стремление к достижению высоких результатов оказались сильнее любых жизненных трудностей. Дух товарищества и взаимовыручки царил на всех площадках — ветераны поддерживали друг друга, делились опытом и вдохновляли на новые свершения.