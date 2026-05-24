В Арзамасе поездка в автобусах станет дороже с 1 июня

Кроме того, увеличится тариф за один пассажиро‑километр.

С 1 июня в Арзамасе вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. По постановлению Правительства Нижегородской области от 22 мая 2026 года цена билета поднимется с 32 до 35 рублей. Кроме того, увеличится тариф за один пассажиро‑километр — с 5,3 до 5,8 рубля.

Изменения затронули и льготные тарифы по всей Нижегородской области. Для школьников проездной на 20 поездок (городские и пригородные маршруты) — 300 рублей; на 40 поездок — 600 рублей; на 60 поездок — 900 рублей; безлимитный абонемент на месяц — 1 050 рублей.

Для студентов (городские маршруты): проездной на 40 поездок — 600 рублей; на 60 поездок — 900 рублей; безлимитный абонемент на месяц — 1 050 рублей.

Для льготников (городские и пригородные маршруты): социальный проездной на 20 поездок — 300 рублей; на 40 поездок — 600 рублей; безлимитный социальный абонемент на месяц — 960 рублей.