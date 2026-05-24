В Арзамасе поездка в автобусах станет дороже с 1 июня

С 1 июня в Арзамасе вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. По постановлению Правительства Нижегородской области от 22 мая 2026 года цена билета поднимется с 32 до 35 рублей. Кроме того, увеличится тариф за один пассажиро‑километр — с 5,3 до 5,8 рубля.