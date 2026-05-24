Полная афиша: День города-2026 в Хабаровске — куда сходить 29, 30 и 31 мая

Хабаровск в 2026 году отмечает 168-летие, и в этот раз праздник растягивается на три дня — с 29 по 31 мая. Городские власти подготовили программу, в которой нашлось место и официальным церемониям, и уличным фестивалям, и спортивным забегам, и даже крестному ходу, потому что День города в этом году совпал с Троицей. Куда идти, что смотреть и где будут перекрывать улицы, читайте в материале hab.aif.ru.
29 мая: цветы, почетные граждане и семейный праздник.
Первый день торжеств откроется возложением цветов к памятникам основателям города — с этого традиционно начинается каждое 29 мая. Днем эстафету подхватят районные площадки. В 16:00 на площади Дворца творчества детей и молодежи развернется семейный праздник «Северное сияние» — с концертом, конкурсами и развлечениями, куда можно смело приходить с детьми любого возраста.
Часом позже, в 17:00, в Кировском районе на площадке Дома культуры нефтеперерабатывающего завода зазвучат голоса местных творческих коллективов. А вечером в Городском дворце культуры пройдет торжественное собрание, где будут вручать звания почетных граждан, премию имени Якова Дьяченко и почетные дипломы мэра, после чего состоится праздничный концерт.
30 мая: уличное искусство и музыка.
Суббота станет самым насыщенным днем праздника. В 12:00 в парке «Динамо» начнется выездная регистрация брака: мэр поздравит молодоженов и семейные пары, отмечающие юбилеи, и вручит памятные значки. Параллельно ей, также в полдень, на Привокзальной площади стартует массовый танцевальный флешмоб, который соберет всех, кто готов двигаться под музыку без долгих репетиций.
Главное событие субботы — арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». С 13:00 до 20:00 улица Муравьева-Амурского на участке от Дзержинского до Тургенева полностью освободится от машин и превратится в огромную творческую зону. Более двухсот мастеров представят свои работы, развернутся 130 интерактивных площадок, гостей ждут мастер-классы, фотозоны и развлечения для всей семьи. Здесь можно будет не просто погулять, а погрузиться в живое творчество, попробовать что-то сделать своими руками и унести с собой не только впечатления, но и собственноручно созданный сувенир.
В 15:00 в Хабаровском краевом парке имени Муравьева-Амурского состоится гала-концерт фестиваля-конкурса авторского искусства «Развернись душой пошире», приуроченного к 168-летию города. Со сцены прозвучат авторские стихотворения и песни о Хабаровском крае, защитниках Отечества, родине, семье и дружбе. В этот день назовут победителей и обладателя Гран-при, так что поддержать талантливых авторов и исполнителей можно будет всей семьей.
Для любителей камерной музыкальной атмосферы тоже надётся, куда сходить. В 18:00 на сцене ДК Профсоюзов на улице Льва Толстого, 22 начнется концерт-откровение «О главном… “в исполнении Никиты Туранова в сопровождении инструментального ансамбля Хабаровского музыкального театра. Советские шлягеры, хиты эстрады и авторские композиции переплетутся с искренним разговором о жизни, любви, матери и Родине.
Вечером центр притяжения переместится на Комсомольскую площадь, где с 18:00 до 23:00 прогремит большой праздничный концерт. На сцене выступят популярные хабаровские кавер-группы, в числе которых «Камни», Battle Naggets, «Вишнёвый коктейль», «Клим Ворошилов» и «Моё дело».
В этот день автомобилистам стоит закладывать объездные маршруты: с 13:00 до 20:00 движение по улице Муравьева-Амурского от Дзержинского до Тургенева будет полностью перекрыто. Ограничения затронут и прилегающие улицы — Карла Маркса, Гоголя, Пушкина и Уссурийский бульвар. Общественный транспорт будет работать по измененным схемам, так что лучшим решением станет оставить машину за пределами центра и добираться пешком.
31 мая: марафон, оркестры и Троицкие гуляния.
Воскресенье, 31 мая, — официальная дата рождения города и финальный аккорд трехдневного праздника. Утро начнется бодро: в 10:00 от набережной Адмирала Невельского стартует «Зеленый марафон» — массовый забег, в котором может участвовать любой желающий.
В 12:00 на городских прудах на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара зазвучит концерт «Этот город самый лучший на Земле» с участием хабаровских творческих коллективов. Выступление продлится пять часов и завершится в 17:00.
В 16:00 в рамках фестиваля «Амурские волны» состоится марш-парад военных оркестров по улице Муравьева-Амурского — зрелище эффектное и любимое горожанами. На это время движение по маршруту колонны, главным образом от площади Ленина до Комсомольской площади, будет временно ограничено. Вечером там же, на Комсомольской площади, состоится грандиозный гала-концерт, где выступят шесть местных кавер-групп.
В этом году 31 мая совпало с праздником Святой Троицы, поэтому в программе появились особые духовные события. После Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в 11:30 начнется традиционный общегородской крестный ход. Шествие пройдет от Преображенского собора на площади Славы к Градо-Хабаровскому собору Успения Божией Матери на Комсомольской площади.
Сразу после крестного хода, в 13:00, в парке имени Муравьева-Амурского у Амурского утеса на сцене «Ракушка» стартуют Троицкие гуляния. Лучшие творческие коллективы Хабаровска и края выступят вместе с воспитанниками воскресных школ, каждому участнику крестного хода вручат иконки, освященные на чудотворном образе «Троица» преподобного Андрея Рублева в Троице-Сергиевой Лавре. Гостей угостят горячей кашей из полевой кухни — организаторы обещают больше двух тысяч порций — и ароматным чаем. На территории парка развернутся ярмарка с изделиями храмов и Петропавловского женского монастыря, тематическая выставка Миссионерского отдела, а приходские миссионеры ответят на любые вопросы о вере.