В Москве стартовал весенний велофестиваль

В Москве стартовал весенний велофестиваль.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Весенний велофестиваль стартовал в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

Массовая велопрогулка началась в столице в воскресенье. Участники проедут 16 километров по Садовому кольцу. Тысячи любителей двухколесных прогулок принимают участие в заезде. Колонну возглавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня мы прогнозируем абсолютное рекордное количество участников. Зарегистрировавшихся участников только 70 тысяч человек, это больше почти на 3−4 тысячи человек, чем было в прошлом году. Уверен, что данное веломероприятие войдет в книгу рекордов нашей страны», — сказал Ликсутов журналистам.

Заммэра поблагодарил сотрудников ГАИ города Москвы, Росгвардии, МЧС и полиции за помощь в организации проведения сегодняшнего мероприятия. Он также напомнил, что в этом году велофестиваль посвящен Году единства народов России.

«Есть участники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Твери, Владимира и Тулы. Мы очень рады всем участникам», — добавил Ликсутов.

