Житель Ставрополья занялся разведением птицы с помощью господдержки

Житель села Арзгир Ставропольского края Дмитрий Бараков с помощью социального контракта начал свое дело по разведению бройлеров, сообщили в региональном правительстве. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации нацпроекта «Семья».
Пока супруга находится в декрете, Дмитрий стал основным кормильцем в семье. На полученные средства начинающий фермер приобрел 300 цыплят-бройлеров, комбикорма и аппаратуру для обработки тушек.
«Программа социальных контрактов широко востребована. С начала года господдержкой воспользовались 18 арзгирчан, 11 из них получили финансирование на развитие своего дела. Всего в этом году планируем заключить 41 социальный контракт», — отметил заместитель главы администрации округа Анатолий Дядюшко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.