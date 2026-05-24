Инвалид пытался задушить шнурком соседа в доме престарелых

В доме-интернате для престарелых и инвалидов Комсомольска-на-Амуре едва не произошло убийство: постоялец явился в комнату к соседу разбираться по поводу наговоров о краже и, увидев, что тот спит, набросил ему на шею обувной шнурок. Довести задуманное до конца помешал третий жилец, проснувшийся от хрипов. Подробности истории на грани триллера и трагикомедии выяснил hab.aif.ru.
«Зачем про меня сказал, что я вор?».
Все началось с того, что по коридорам интерната пополз слух. Кто-то кому-то написал в мессенджере, и вскоре всему учреждению стало известно: 54-летний Андрей* якобы украл деньги. Кто конкретно его обвинил и украл ли он что-то на самом деле — сейчас разбирается следствие. Но одно ясно точно: фигурант воспринял новость как личное оскорбление.
Он не пошел к руководству, не написал заявление, не попытался поговорить. Вместо этого взял шнурок от обуви и отправился в комнату к соседу, на которого пало его подозрение. Тот, ничего не подозревая, спал.
«Сейчас ты у меня ответишь за базар!» — примерно так можно представить мысли человека, переступившего порог чужой комнаты с петлей в руках.
Шнурок, хрип и третий — лишний.
Андрей подошел к кровати спящего 45-летнего Игоря* и накинул шнурок ему на шею. Тот захрипел — и этот звук разбудил третьего постояльца, проживающего в той же комнате. Сосед вскочил, оттолкнул нападавшего и выгнал его вон. Жертва осталась жива, хотя несколько секунд отделяли ее от смерти.
Примечательно, что раньше между этими людьми не было никаких конфликтов. Они мирно делили общее пространство интерната, пока в их жизнь не вмешался недоброжелатель с пересказом чужих сплетен. И вот уже один лежит с передавленным горлом, а второй отправляется прямиком в следственный изолятор.
Сам подозреваемый — инвалид, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Казалось бы, человек, доживший до 54 лет без проблем с законом, должен уметь решать вопросы иначе. Но обида и чувство несправедливости оказались сильнее инстинкта самосохранения.
Официально.
Сейчас Андрей находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. Следственный отдел по Комсомольску-на-Амуре проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время осуществляется комплекс необходимых следственных и иных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Антонина Буланкина.
* имена изменены.