В селе Тарском в Северной Осетии отремонтировали артезианскую скважину

Теперь она дает 155 кубов воды в час и постепенно выходит на более высокую мощность.

Капитальный ремонт артезианской скважины провели в селе Тарском Пригородного района Республики Северная Осетия — Алания. Работа отвечает целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики региона.

Ранее скважина была самоизливной и давала воду нестабильно. Специалисты установили погружной насос, современные фильтровые колонны и запустили комплектную трансформаторную станцию мощностью 250 кВА. Теперь скважина дает 155 кубов воды в час и постепенно выходит на более высокую мощность, улучшая жизнеобеспечение населения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

