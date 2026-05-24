Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 24 и 25 мая ожидаются ливни с грозой и сильным ветром

На Ростовскую область надвигается непогода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды 24 и 25 мая. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

— В период 13:30−15:30 и до конца суток 24 мая, а также в течение суток 25 мая местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в самом Ростове-на-Дону днем 24 мая существенных осадков не прогнозируется. По данным регионального гидрометцентра, в донской столице сохранится переменная облачность, а температура составит от +27 до +29 градусов.

Напомним, в целом по области в воскресенье воздух прогреется от +21 до +27 градусов, местами столбики термометров поднимутся до отметки +32. Ночью температура опустится до значений от +14 до +19 градусов.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше