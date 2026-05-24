В Набережных Челнах состоялся Международный педагогический форум

Международный открытый педагогический форум «Образование: реалии и перспективы» прошел в Набережных Челнах Республики Татарстан при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в исполнительном комитете города.
Мероприятие состоялось 20−21 мая на базе Набережночелнинского государственного педагогического университета. В нем приняли участие ведущие ученые и практики сферы образования. Главными темами обсуждения стали развитие профессиональных компетенций педагогов как ключевого ресурса повышения качества образования, а также обобщение инновационного опыта отечественных и зарубежных педагогических коллективов. В программу вошли пленарные заседания, круглые столы, мастер-классы и выставка.
К участию пригласили представителей федеральных и региональных органов управления образования, научно-педагогических работников, руководителей образовательных организаций, специалистов из России и других стран. Также к форуму присоединились дошкольные учреждения. Набережные Челны представляли детские сады № 1 «Шатлык», № 34 «Золотая рыбка» и № 82 «Подсолнушек».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.