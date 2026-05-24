Что нужно знать про отдых на Алтае в 2026 году

Гастрономия на Алтае — это продолжение разговора о месте. Алтайская кухня выросла из кочевого и горного уклада, поэтому в ней много мяса, молочных продуктов, зерна, меда, орехов, ягод и трав. И это не экзотика ради экзотики, а логика региона: в горах всегда ценились продукты, которые дают силы, хорошо хранятся и не спорят с природой вокруг. Главный гастрономический герой Алтая — марал. Формально это олень, но по вкусу его мясо сильно отличается от привычного — оно более плотное и волокнистое, при этом очень нежное. Марала здесь подают в разных вариантах — в виде стейков, котлет или жаркого, а иногда даже добавляют в супы. Кстати, о супах: обязательно попробуйте алтайский кочо — густой ячменный суп на мясном бульоне.