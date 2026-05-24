«Дети стучали руками в стекло и кричали». МВД обнародовало подробности спасения трех детей из горящей квартиры в Барановичах

Министерство внутренних дел раскрыло детали спасения трех детей из горящей квартиры в Барановичах.
Напомним, что пожар в одной из квартир, в которой находились трое малолетних детей, случился 21 мая 2026 года. Предварительной причиной называется детская шалость с огнем.
Военнослужащий внутренних войск МВД, начальник караула войсковой части 7404, прапорщик Денис Стасев, находясь в отпуске, проезжал на своем автомобиле мимо дома по улице Александра Волошина, где с балкона шестого этажа шел дым.
— Посмотрел на окно и увидел детей, которые стучали руками в стекло и кричали, — рассказал военнослужащие.
Вместе с другими очевидцами он поспешил наверх. Возле квартиры уже были соседи, которые пытались вскрыть металлическую дверь, где оказался заперт только верхний замок. Его удалось открыть и попасть в квартиру. Внутри помещения был едкий дым. Детей, которые прикрывали свои лица полотенцами, удалось найти быстро.
— Взял одну девочку на руки, обернул в свою байку и быстро спустился вниз, чтобы передать медикам. Остальных малышей тоже эвакуировали, — привел подробности Денис Стасев.
