Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец завоевал серебро на Кубке России по бадминтону

В финале Захар Кель уступил многократному чемпиону страны.

В ленинградской Гатчине разыграли Кубок России по бадминтону. В турнире участвовали почти 150 атлетов из 14 регионов страны.

В мужском одиночном разряде серебро завоевал 17-летний воронежец Захар Кель. На пути в финал наш земляк поочередно одолел петербуржца Илью Селезнева, москвичей Александра Бушмелева, Илью Тимофеева и Никиту Мулеева из Татарстана. В схватке за золото Кель уступил победителю этапов Кубка мира 32-летнему Сергею Сиранту из Казани.

Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.