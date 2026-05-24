Воронежец завоевал серебро на Кубке России по бадминтону

В мужском одиночном разряде серебро завоевал 17-летний воронежец Захар Кель. На пути в финал наш земляк поочередно одолел петербуржца Илью Селезнева, москвичей Александра Бушмелева, Илью Тимофеева и Никиту Мулеева из Татарстана. В схватке за золото Кель уступил победителю этапов Кубка мира 32-летнему Сергею Сиранту из Казани.