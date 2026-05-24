Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России пользователи пожаловались на массовый сбой Steam

Чаще всего проблемы возникают с магазином и игровыми серверами.

Источник: Клопс.ru

В России пользователи Steam столкнулись с массовыми сбоями: часть игроков не может открыть магазин и подключиться к онлайн-играм. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Резкий рост сообщений о неполадках начался ближе к полудню. Чаще всего пользователи пишут о недоступности серверов, проблемах с подключением, высоком пинге и сбоях в приложении. Основная часть жалоб поступает с Windows-устройств — 65,4%. Ещё 23,5% приходится на Android, 9,6% — на iOS.

В 2024 году Роскомнадзор уверял, что блокировка Steam в России не планируется. Тогда же в ведомстве сообщали, что по его обращениям платформа удалила около 250 материалов.