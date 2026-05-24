В Петербурге в 21-й раз прошел Международный книжный салон

В этом году площадку Книжного салона немного сместили относительно центра Дворцовой площади, где ведется монтаж сцены для празднования Дня города — 323 года Санкт-Петербургу исполнится 27 мая. Масштабный концерт «Классика на Дворцовой» состоится 29 мая. Зато пассажирам автобусов и троллейбусов прекрасно видно оформление стены одного из павильонов, расположенного вдоль Дворцового проезда — большие разноцветные буквы русского алфавита. В этом году Книжный салон прошел под эгидой Года единства народов России. В нашей стране есть национальности, название которых начинается с любой буквы: агулы, водь, кумандинцы, сету, ханты, чуванцы, юкагиры. Пропущена только буква Й, но зато упоминаются персы, армяне, японцы — ведь представители этих народов тоже живут в России. И в мероприятиях Книжного салона — а их было запланировано почти триста — приняли участие представители отделений Союза писателей России из Татарстана, Якутии, Чечни, Карелии, Дагестана. Почетным гостем Петербургского книжного салона стала Социалистическая Республика Вьетнам.