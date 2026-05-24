В Петербурге в 21-й раз прошел Международный книжный салон

В этом году площадку Книжного салона немного сместили относительно центра Дворцовой площади, где ведется монтаж сцены для празднования Дня города — 323 года Санкт-Петербургу исполнится 27 мая. Масштабный концерт «Классика на Дворцовой» состоится 29 мая. Зато пассажирам автобусов и троллейбусов прекрасно видно оформление стены одного из павильонов, расположенного вдоль Дворцового проезда — большие разноцветные буквы русского алфавита. В этом году Книжный салон прошел под эгидой Года единства народов России. В нашей стране есть национальности, название которых начинается с любой буквы: агулы, водь, кумандинцы, сету, ханты, чуванцы, юкагиры. Пропущена только буква Й, но зато упоминаются персы, армяне, японцы — ведь представители этих народов тоже живут в России. И в мероприятиях Книжного салона — а их было запланировано почти триста — приняли участие представители отделений Союза писателей России из Татарстана, Якутии, Чечни, Карелии, Дагестана. Почетным гостем Петербургского книжного салона стала Социалистическая Республика Вьетнам.
В пяти павильонах разместились более 250 стендов издательств самых разных направлений. Отдельный павильон отдали детским книгам. Свои стенды были, кстати, и у некоторых авторов. Например, член Международного творческого союза детских писателей Ольга Малышкина лично представила серию о приключениях петербургского кота Брыся и его друзей на фоне реальных исторических событий.
Но, конечно, больше всего читатели жаждали новых книг и презентаций именитых авторов — тех, кого в позапрошлом веке было принято называть властителями дум. Захар Прилепин привез в Петербург новинку «Чужецарствие» — сборник статей о политических и идеологических разногласиях в российском обществе. Кстати, встречи Прилепина с петербургскими читателями могут стать более частыми — он сообщил, что нашел работу в Северной столице, но подробности пока не раскрываются.
Новая книга Германа Садулаева «Осенние крепости» выходит в серии «Почти Собрание Сочинений». В нее вошли первая автобиография писателя, ранее не публиковавшиеся стихотворения и избранная проза: «Все, что позволяет говорить о Германе Садулаеве как о живом классике», — так обозначили в презентации организаторы книжного салона.
Военный историк Кирилл Назаренко представил книгу «Гардемарины. Как это было». Многие помнят великолепный фильм Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!», но к действительности вся эта «пальба, трактиры, стычки, шпаги, кони, И буйный пир от схватки до погони» (а гардемарины были придуманы во Франции как флотские мушкетеры) не имела отношения. «Главной была учеба», — поясняет Назаренко. И его книга будет полезна не только интересующимся историей, но и тем, кто вздыхает о большой нагрузке в современных школах.
Кстати, автор труда о гардемаринах обозначил и неточность Пушкина в «Капитанской дочке»: «Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В.».
«Еще нерожденного ребенка не могли зачислить на военную службу, — поясняет Назаренко. — Максимум — малыша в возрасте пяти-шести лет, но таких привилегированных могло быть всего около десятка на всю Российскую Империю. Большинство же отправлялись на службу в 15 лет, потому что считалось, что в этом возрасте человек уже взрослый».
Свои новые произведения представили Анна Ревякина, Юрий Поляков, Дарья Донцова. Но самой эффектной, пожалуй, стала презентация романа Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова». Сюжет построен как детектив и разворачивается в современном Петербурге: убивают ученого, исследовавшего искусственный интеллект (ИИ). Одним из героев романа является высокофункциональный робот Иван Иванович — главный свидетель по делу. И на Дворцовой площади публика могла пообщаться с ним, задать вопросы по делу и не только, а после сделать вывод, кто отвечал на вопросы — ИИ или человек.