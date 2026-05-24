В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась восьмикилометровая пробка

ГИБДД предупреждает о пробке на трассе М-4 «Дон» под Новочеркасском.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на 1001-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» образовался затор протяженностью около восьми километров. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

— На 1001 километре автодороги «М-4 Дон» в северном направлении ведутся дорожные работы. Выполняется ямочный ремонт в правой полосе движения, — говорится в сообщении ведомства.

Водителям предлагают объездной маршрут: съезд на 1039-м километре трассы по направлению к Новочеркасску, далее по автодороге «Новочеркасск — Шахты» до развязки на 1000-м километре с выездом обратно на федеральную магистраль.

Напомним, ситуацию на дорогах в регионе может осложнить непогода. Ранее региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение: 24 и 25 мая в Ростовской области ожидаются ливни с грозой, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду.

