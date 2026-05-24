В Ростовской области задержаны двое мужчин, избивших водителя автобуса

Уточняется, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области при силовой поддержке сотрудников органов внутренних дел задержаны двое мужчин 29 и 56 лет, которые 23 мая 2026 года на остановке общественного транспорта в Батайске нанесли водителю рейсового автобуса множественные телесные повреждения, а после этого скрылись с места происшествия. Следственным отделом по городу Батайск следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».В настоящее время подозреваемые задержаны. Сейчас проводятся допросы злоумышленников.