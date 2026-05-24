ГАИ ответила, могут ли белорусы с ребенком вдвоем ездить на электросамокате. Подробности в эфире программы «Белорусское времечко» на телеканале «Беларусь 1» рассказал заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
В редакцию программы поступило сообщение от постоянного зрителя. Он рассказал, что каждое утром видит, как мужчина из соседнего дома вместе со своим ребенком 7−8 лет ездит по тротуару на электросамокате. Однажды, добавляет белорус, мужчина с сыном выскочили перед автомобилем и чуть не спровоцировали аварию. Он интересуется, является ли это нарушением и необходимо ли в таких случаях спешиваться.
— Совместные поездки на одном средстве персональной мобильности, в том числе взрослого с ребенком, запрещены, — заявил замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По словам Дениса Ливановича, подобное является грубым нарушением и может привести, в случае дорожно-транспортного происшествия, к тяжелым последствиям. К примеру, падение с высоты роста человека часто заканчивается черепно-мозговыми травмами.
Замначальника добавляет, что в момент пересечения проезжей части даже по пешеходному переходу следует спешиться и вести самокат рядом. Есть и исключения — специальный велосветофор для средств персональной мобильности и велосипедистов.
Кроме того, обращает внимание Ливанович, выезд с ребенком на электросамокате является еще более опасной ситуацией. У водителя авто меньше времени на реакцию, чем при выбегающем пешеходе.
