Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года волгоградских коммунальщиков оштрафовали на 21 миллион рублей

За пять месяцев 2026 года инспекция Госжилнадзора по Волгоградской области вынесла 217 постановлений о штрафах для организаций ЖКХ на общую сумму 21 миллион рублей.

С начала 2026 года организации жилищно-коммунального комплекса Волгоградской области, а также их должностные лица привлечены к административной ответственности на сумму 21 миллион рублей. По данным региональной инспекции Госжилнадзора, всего за этот период вынесено 217 постановлений, сообщает РИАЦ.

Проверки и разбирательства затронули управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие структуры жилкомхоза. Как отметили в ведомстве, наиболее распространёнными нарушениями стали несоблюдение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, ненадлежащее содержание подъездов, придомовых территорий и перебои с предоставлением коммунальных услуг. К примеру, только в апреле наказали 31 организацию, а общая сумма штрафов превысила 6 миллионов рублей.

В регионе принимаются меры для оздоровления ситуации в коммунальной сфере. Ранее губернатор Андрей Бочаров поставил задачу расширять возможности для прямого диалога между жителями и управляющими организациями.

Граждане могут направлять обращения через личный кабинет в ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом». Если управляющая компания не реагирует на жалобу, необходимо сообщить о нарушениях в органы жилнадзора — через интернет, по почте или лично.

Ранее «АиФ-Волгоград» перечислил 4 района, где отключат газ в конце мая.