С начала года волгоградских коммунальщиков оштрафовали на 21 миллион рублей

С начала 2026 года организации жилищно-коммунального комплекса Волгоградской области, а также их должностные лица привлечены к административной ответственности на сумму 21 миллион рублей. По данным региональной инспекции Госжилнадзора, всего за этот период вынесено 217 постановлений, сообщает РИАЦ.
Проверки и разбирательства затронули управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие структуры жилкомхоза. Как отметили в ведомстве, наиболее распространёнными нарушениями стали несоблюдение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, ненадлежащее содержание подъездов, придомовых территорий и перебои с предоставлением коммунальных услуг. К примеру, только в апреле наказали 31 организацию, а общая сумма штрафов превысила 6 миллионов рублей.
В регионе принимаются меры для оздоровления ситуации в коммунальной сфере. Ранее губернатор Андрей Бочаров поставил задачу расширять возможности для прямого диалога между жителями и управляющими организациями.
Граждане могут направлять обращения через личный кабинет в ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом». Если управляющая компания не реагирует на жалобу, необходимо сообщить о нарушениях в органы жилнадзора — через интернет, по почте или лично.
