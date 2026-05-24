С начала года волгоградских коммунальщиков оштрафовали на 21 миллион рублей

Проверки и разбирательства затронули управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие структуры жилкомхоза. Как отметили в ведомстве, наиболее распространёнными нарушениями стали несоблюдение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, ненадлежащее содержание подъездов, придомовых территорий и перебои с предоставлением коммунальных услуг. К примеру, только в апреле наказали 31 организацию, а общая сумма штрафов превысила 6 миллионов рублей.