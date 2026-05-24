В Нижнем Новгороде завершились массовые старты «Беги, герой!»

Этот всероссийский благотворительный полумарафон проходит с 2015 года, традиционно собирая тысячи любителей и профессионалов спорта, поклонников здорового образа жизни.
23 мая, во второй день состязаний, были определены лучшие на трёх основных дистанциях.
Сначала финишировали участники забега на 10 километров. Победили петербуржец Игорь Андреев и Елена Седова из Новосибирска. Их время — соответственно 30 минут 58 секунд и 35.55. У мужчин призёрами стали наши земляки Матвей Чирков (Нижний Новгород, 31.18) и Александр Данилин (Арзамас, 31.45).
В полумарафоне — 21,1 км — больше всех преуспели Егор Дедиков из Нижнего Новгорода (1 час 10 минут 1 секунда) и Татьяна Ергунова из Челябинской области (1:24.06). Третье место заняла Юлия Волкова из столицы Приволжья (1:27.23).
Наконец, марафонскую дистанцию — 42,2 км — выиграли нижегородцы Павел Ратошнюк (2:30.52) и Ольга Гусенкова (3:11.04). На пьедестал поднялись и другие наши спортсмены: на втором месте Николай Петров (2:40.12) и Ксения Логашова (3:16.02), на третьем — Евгения Кулигина (3:18.26). Марафона в программе соревнований «Беги, герой!» прежде не было.
Накануне в забегах на 5 км победили дзержинец Павел Егоров и Виктория Анисимова из столицы ПФО. Оба закончили дистанцию с рекордным для состязаний «Беги, герой!» временем — 14.51 (мужской рекорд) и 16.21 (женский).