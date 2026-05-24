Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в Нижегородской области

На дороге столкнулись ВАЗ и Kiа, два человека пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию. ДТП произошло сегодня утром, 24 мая, на 63-м километре трассы Нижний Новгород-Саратов. Автомобиль ВАЗ выскочил на встречную полосу и протаранил Kia, сообщили в Госавтоинспекции. За рулем отечественной машины находился 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Двигаясь из поселка Богоявление в сторону Арзамаса, он потерял контроль над управлением, выехал на встречку и врезался в авто Kia, которая направлялась из Арзамаса в Нижний Новгород.

После столкновения ВАЗ слетел в кювет, а иномарка опрокинулась. В аварии пострадали два человека: водитель «Киа» 1979 года рождения получил ссадину локтя, а его 44-летняя пассажирка отделалась шоком. Оба от госпитализации отказались. Обстоятельства ДТП уточняются.