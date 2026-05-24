Пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в Нижегородской области

Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области пьяный водитель спровоцировал серьезную аварию. ДТП произошло сегодня утром, 24 мая, на 63-м километре трассы Нижний Новгород-Саратов. Автомобиль ВАЗ выскочил на встречную полосу и протаранил Kia, сообщили в Госавтоинспекции. За рулем отечественной машины находился 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Двигаясь из поселка Богоявление в сторону Арзамаса, он потерял контроль над управлением, выехал на встречку и врезался в авто Kia, которая направлялась из Арзамаса в Нижний Новгород.