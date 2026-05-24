Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов поздравил Патриарха Кирилла с Днём тезоименитства

Глава города поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за внимание к Северной столице и молитвы о воинах.

Александр Беглов поздравил Патриарха Кирилла с Днём тезоименитства, который отмечается 24 мая — в день памяти равноапостольного Кирилла, одного из создателей славянской азбуки.

Поистине символично, что, как и Ваш небесный покровитель Святой Равноапостольный Кирилл, прославленный подвигом создания славянской азбуки и перевода Священного Писания, Вы несете людям свет Православной веры и просвещения. Под Вашим руководством Русская Православная Церковь объединяет людей, укрепляет высокие духовные ценности, молится за наше Отечество, народ, за наших воинов. Вашими трудами и молитвами строятся новые и возрождаются порушенные храмы, ведется большая просветительская и благотворительная деятельность.

Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор особо поблагодарил Патриарха за внимание к Санкт-Петербургу — Северной столице Русского Православия. Беглов пожелал Патриарху Кириллу крепости душевных и телесных сил, неиссякаемой помощи Божией и молитвенного предстательства Святого Равноапостольного Кирилла в высоком служении.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше