В Волгограде ЖКХ оштрафовали на 21 млн за плохую работу в этом году

К ответственности привлекли управляющие компании, ТСЖ и даже фирмы, которые поставляют воду или тепло, после тщательных проверок. Чаще всего нарушители не соблюдают правила управления многоквартирными домами, плохо следят за чистотой в подъездах и на придомовых территориях, а также не обеспечивают жителей коммунальными услугами в полном объеме или с перебоями. Например, только в апреле оштрафовали 31 организацию ЖКХ, и общая сумма штрафов превысила шесть миллионов рублей.