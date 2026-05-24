В Кузбассе создали сосудистые протезы, которые не нужно менять

Эта разработка не имеет аналогов в мире, подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Кузбасские специалисты НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали уникальные сосудистые протезы малого диаметра, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона. Это отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Со временем искусственные сосуды полностью замещаются живой тканью пациента. Это исключает необходимость в проведении повторных операций для замены протезов.

«Это прорыв в лечении болезней сердечно-сосудистой системы. Наши исследователи вновь доказали, что кузбасская научная школа — одна из сильнейших в стране. Разработка, не имеющая аналогов в мире, решает проблему, над которой десятилетиями бились хирурги: как заменить крошечные, но важные сосуды», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Уточняется, что для сосудов тоньше 3,5 мм классические синтетические протезы не подходят, поскольку они подвержены тромбообразованию. Разработка кемеровских ученых выполнена из биоразлагаемых полимеров с биоактивными молекулами и лекарственным покрытием. Благодаря этому такие протезы менее подвержены образованию тромбов.

Эффективность разработки доказана экспериментами на крысах, овцах и павианах. Кузбасская команда единственная в мире провела такие полномасштабные испытания на трех видах животных. В ближайшее время ученые планируют подать документы на регистрацию в Росздравнадзор. Также исследователи собираются приступить к клиническим испытаниям.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.