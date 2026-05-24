Житель Хакасии стал лауреатом проекта-фестиваля «Российская школьная весна»

Учащийся Аскизской детской школы искусств Иван Чепчигашев из Хакасии стал лауреатом Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна», который реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве национальной и территориальной политики республики.
Итоги творческого события подвели в Ставрополе. Всего в проекте-фестивале приняли участие более 1800 школьников со всей страны. Хакасию на мероприятии представили 9 ребят. Они являются победителями и активными участниками региональных творческих конкурсов.
Иван Чепчигашев награжден дипломом лауреата I степени в направлении «Вокальное». На фестивале он исполнил отрывок из хакасского героического эпоса «Алтын-Арыг».
Всего по итогам мероприятия были определены свыше 250 победителей. Они стали лучшими в 10 направлениях и специальных номинациях. Выступления ребят получили оценку более чем 60 деятелей культуры и искусства. Участникам вручили дипломы, статуэтки, призы и подарки от партнеров фестиваля.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.