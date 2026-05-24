ООО «БКИ» оспаривает непризнание инвестпроекта в Дзержинске масштабным

Арбитражный суд рассматривает заявление ООО «БКИ» о признании незаконным бездействия правительства Нижегородской области и министерства имущественных и земельных отношений.

По мнению заявителя, это бездействие выразилось в том, что нижегородские власти не предприняли мер, чтобы признать масштабным инвестпроект компании, касающийся строительства производственного цеха по изготовлению металлоконструкций. Признание проекта масштабным позволяет предоставить инвестору земельный участок без торгов.

В правительстве с иском ООО «БКИ» не согласны. Однако в рамках разбирательства суд наложил обеспечительные меры, запретив органам власти распоряжаться земельным участком в Дзержинске площадью 7,3 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «Строительная промышленность». Отменить это обеспечение областному минимуществу пока не удалось.