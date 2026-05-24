Во время «Движения» алкоголь в центре Екатеринбурга не будут продавать три дня

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 08:00 до 23:00 с 05.06.2026 по 07.06.2026 в границах улиц Бориса Ельцина — 8 Марта — проспекта Ленина — улиц Вайнера — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев», — указано в документе.
Помимо этого, на время фестиваля парковка на улице Горького и переулке Химиков будут бесплатными. Мероприятие должно завершиться в 22 часа 7 июня.
Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» 5 июня начнется в Верхней Пышме, где пройдет молебен, его проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В программе фестиваля — мотомаршрут, выступления по стантрайдингу и мотофристайлу, соревнования по водномоторным видам спорта: аквабайк, гидрофлай, мотосерф, фристайл.