Во время «Движения» алкоголь в центре Екатеринбурга не будут продавать три дня

В Екатеринбурге с 5 по 7 июня не будут продавать алкоголь в центре города, следует из постановлений на сайте городской администрации. Мера связана с мотофестивалем «Движение», который проходит в эти даты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 08:00 до 23:00 с 05.06.2026 по 07.06.2026 в границах улиц Бориса Ельцина — 8 Марта — проспекта Ленина — улиц Вайнера — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев», — указано в документе.

Помимо этого, на время фестиваля парковка на улице Горького и переулке Химиков будут бесплатными. Мероприятие должно завершиться в 22 часа 7 июня.

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» 5 июня начнется в Верхней Пышме, где пройдет молебен, его проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В программе фестиваля — мотомаршрут, выступления по стантрайдингу и мотофристайлу, соревнования по водномоторным видам спорта: аквабайк, гидрофлай, мотосерф, фристайл.

