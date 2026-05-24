В забайкальском городе Шилке благоустроят общественную территорию

На участках улиц Русская и Балябина специалисты оборудуют уличное освещение, установят скамейки и урны, уложат тротуарную плитку.

Общественную территорию на участках улиц Русской и Балябина благоустроят в городе Шилке при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Шилкинского района Забайкальского края.

Там оборудуют дорожки и уличное освещение, установят скамейки и урны. В настоящее время специалисты укладывают тротуарную плитку.

Напомним, что ранее в Шилкинском районе благоустроили несколько территорий. В 2024 году в Шилке на улице Балябина появился новый сквер со скамейками, клумбами и дорожками, а в поселке Первомайском был реализован проект «Калинов парк». В 2025-м в Шилке благоустроили пешеходную зону. Она также расположена на улице Балябина.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.