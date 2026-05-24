В забайкальском городе Шилке благоустроят общественную территорию

Напомним, что ранее в Шилкинском районе благоустроили несколько территорий. В 2024 году в Шилке на улице Балябина появился новый сквер со скамейками, клумбами и дорожками, а в поселке Первомайском был реализован проект «Калинов парк». В 2025-м в Шилке благоустроили пешеходную зону. Она также расположена на улице Балябина.