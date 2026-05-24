В каких областях Казахстана ожидается засуха, рассказали в «Казгидромете»

Согласно предварительному прогнозу в июне атмосферная засуха ожидается:
В Костанайской области: в Амангельдинском, Карасуском, Аулиекольском и Джангельдинском районах.
В Западно-Казахстанской области: Жангалинском районе.
В Карагандинской области: в Шетском районе.
В Акмолинской области: в Ерейментауском и Аршалинском районах.
В Актюбинской области: в Шалкарском и Иргизском районах.
В Атырауской области: в Курмангазинском и Махамбетском районах.
В Карагандинской области: в Актогайском, Нуринском и Шетском районах.
В области Улытау: в отдельных пунктах Улытауского и Жанааркинского районов.
В Алматинской области: в Жамбылском районе.
В области Жетысу: в Алакольском районе.
В Жамбылской области: в Таласском районе.
В Кызылординской области: в Казалинском, Кармакшинском, Шиелийском районах и в Кызылорде.
«В указанных районах высокая вероятность возникновения локальных засух. На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца», — сообщили специалисты РГП «Казгидромет».