Верховный суд вернул в повестку дело бывшего главы Ворошиловского района Ростова

Следствие утверждало, что Виктор Бережной знал об аварийном состоянии дома и не принял мер, чтобы предотвратить ЧП. В прокуратуре Ростовской области ранее заявляли, что он более трех лет не добивался расселения здания, а уголовное дело поступило в суд в августе 2024 года. При этом Ворошиловский районный суд в апреле 2025 года оправдал бывшего чиновника, указав на отсутствие состава преступления. Позднее кассация в Краснодаре отменила этот вердикт, но теперь Верховный суд увидел основания для повторной проверки.