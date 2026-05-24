В Красноярске Фонд промразвития даст займы на роботов и опилки

Краевой Фонд развития промышленности изменил условия льготных займов для предприятий. Теперь можно взять деньги на роботизацию производства и покупку оборудования для утилизации отходов лесопиления.
Средства на внедрение роботов разрешили направлять на развитие производства, выпуск комплектующих и рост производительности. Это снизит долю ручного труда и повысит конкурентоспособность продукции.
В зелёной программе фонда появилась новая цель — оборудование для переработки отходов лесопилок. Однако поддержку дадут лишь после одобрения краевого минприроды.
По словам министра промышленности края Максима Ермакова, обновления делают поддержку гибкой и отвечающей запросам производителей.