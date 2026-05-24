Дуб из Саратовской области номинирован на титул главного дерева страны

Дуб черешчатый «Саратовский старожил» вынесен на голосование конкурса «Российское дерево года», сообщили в минприроды региона. Сохранение биоразнообразия соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».
Уточним, что данное дерево растет в поселке Барсучьем в Лысогорском районе Саратовской области. В 2007 году возле дуба-великана был создан памятник природы. Кроме того, в 2014 году «Саратовскому старожилу» присвоили статус «Дерево — памятник живой природы». Высота дуба — 24 метра, диаметр ствола — 162 см, возраст — 215 лет.
Победа в конкурсе позволит «Саратовскому старожилу» пройти повторное обследование и оздоровление силами сертифицированных специалистов. Принять участие в опросе можно до 1 августа. Для этого необходимо перейти на сайт программы «Деревья — памятники живой природы». С одного адреса электронной почты можно отдать только один голос.
