Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове инвестор отменил строительство крупнейшего спорткомплекса на Северном

В Ростове отменили стройку спорткомплекса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону отменили строительство крупнейшего спорткомплекса в Северном жилом массиве. Об этом сообщил портал donnews со ссылкой на инвестора проекта, бизнесмена Андрея Чайку.

— Строительство там уже не ведется. Мы сделали два футбольных искусственных поля, там занимаются дети из академии. Дальше на этой территории будет строиться большой парк, — рассказал предприниматель.

Ранее сообщалось, что на пересечении улицы Добровольского и бульвара Комарова возведут масштабный физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью около миллиарда рублей. Проект, получивший одобрение Госэкспертизы в 2021 году, включал бассейн, ледовую арену и реабилитационный центр.

Напомним, сдать объект планировали еще в 2023 году. Однако сроки регулярно переносились, а из-за изменения экономических условий итоговая смета на строительство выросла почти в два раза.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.