В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали почти 1300 человек

Почти 1,3 тысячи жителей Краснодарского края пострадали от укусов клещей с начала текущего года.

Среди них 546 детей, не достигших 14-летнего возраста. В столице региона, Краснодаре, о нападении этих насекомых сообщили 269 граждан.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора 22 мая опубликовали данные, согласно которым обращаемость в медучреждения снизилась в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. За это время было исследовано 6119 образцов клещей, снятых как с людей, так и с объектов окружающей среды, с применением методов ИФА и ПЦР. Из 1411 экземпляров, извлеченных непосредственно с пострадавших, в 11,6% случаев были выявлены признаки иксодового клещевого боррелиоза.

Только за последнюю неделю клещи покусали 433 человека в регионе.