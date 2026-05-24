На 20 процентов увеличилось число заболевших ковидом в Воронежской области

За неделю в регионе заразились 48 человек.

Источник: Комсомольская правда

В нашем регионе стали чаще болеть коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

За неделю с 11 по 17 мая зарегистрированы 48 новых случаев заболевания COVID-19. А с 27 апреля по 3 мая ковидом заразились 40 человек. То есть число инфицированных увеличилось на 20 процентов.

Дабы снизить риск передачи заболевания, санврачи настоятельно советуют выполнять шесть простых правил.

Во-первых, избегать контактов с другими людьми.

Во-вторых, использовать маску в местах массового скопления людей.

В-третьих, мыть руки.

В-четвертых, нужно проветривать помещение раз в 30 минут.

В-пятых, обращаться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением.

В-шестых, не выходить за пределы дома.

