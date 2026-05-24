В Петербурге закроют на ремонт станцию метро «Озерки»

Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин сообщил на полях «Транспортфеста» о том, что станцию «Озерки» планируют закрыть на ремонт.
Это произойдёт в течение года, а сами работы займут около 11 месяцев. Евгений Козин добавил, что закрытие станций — неприятный момент, который доставляет жителям города неудобства, однако это является объективной необходимостью, так как оборудование и конструкции со временем приходит в негодность и требуют обновления.
Напомним, что на «Транспортфест» в этом году прибыли делегации из 50 российских регионов и шести стран, включая Беларусь, Китай и государства СНГ.
