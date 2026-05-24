Собиновский музыкальный фестиваль в Саратове продлится до 7 июня

Собиновский музыкальный фестиваль, приуроченный к 120-летию Дмитрия Шостаковича, стартовал в Саратове 20 мая, сообщили в областном министерстве культуры. Проведение мероприятия соответствует целям национального проекта «Семья».
Открытие прошло на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета. Для гостей прозвучали «Траурно-триумфальная прелюдия», Симфония № 9 и вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» в театрализованной постановке режиссера Андрея Сергеева. В гостиной театра открылась выставка, посвященная композиторам — современникам Шостаковича.
«Собиновский музыкальный фестиваль — это живая традиция, проверенная временем и наполненная глубоким смыслом. Вот уже почти четыре десятилетия он объединяет выдающихся мастеров сцены, открывает новые имена. И наша задача — наполнить его новой энергией времени, сохранив это бесценное культурное наследие», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Фестиваль продлится до 7 июня. В программе — выступления солистов ведущих музыкальных театров, концерт «В джазовом настроении», а кульминацией станет «Конкурс конкурсов» вокалистов, в котором поучаствуют 12 исполнителей из России и представители Узбекистана, Монголии и Израиля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.