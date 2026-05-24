В школах Левокумского округа Ставрополья реализуют 13 проектов учеников

Победителями конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования в Ставропольском крае, который проводится в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», стали 13 школ Левокумского округа. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В этом году в учреждениях округа обустроят велопарковку, школьный медиахолл для отдыха на переменах, образовательную площадку для получения навыков управления беспилотниками, центр безопасности и первой помощи. Все проекты предложены школьниками и направлены на создание комфортной образовательной среды.
Отметим, что краевой конкурс проводится на Ставрополье впервые. На участие в отборе подали 435 заявок, а победителями стали около 300 образовательных учреждений. Каждая школа-победитель получит на реализацию инициатив до 100 тысяч рублей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.