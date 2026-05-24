Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже не котёнок: манул Шу из Ленинградского зоопарка празднует день рождения

Любимая игрушка именинника — самая сложная конструкция, а из тренингов он освоил команды «зайка» и приучен к весам.

Ленинградский зоопарк сообщил о трёхлетии манула по кличке Шу. В честь дня рождения сотрудники поделились тремя малоизвестными фактами о питомце.

Во-первых, котёнок окончательно превратился во взрослого манула — у него сформировались характер и повадки. Теперь Шу стал похож на своего отца Свэна и готов в любой момент «подраться» с тем, кто приблизится к двери его вольера.

Во-вторых, именинник очень любит сложные игрушки: чем больше усилий нужно приложить, чтобы разобрать конструкцию, тем интереснее ему. В-третьих, Шу успешно проходит тренинги: он умеет заходить на весы для взвешивания, следовать за тренером, вставать к барьеру боком и выполнять команду «зайка».