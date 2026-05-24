Пензенским школьникам показали сельхозтехнику

Профориентационную экскурсию по инженерному факультету Пензенского государственного аграрного университета организовали для детей, сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства региона. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Участие в экскурсии приняли ученики 1-го класса пензенской школы № 19. В ходе профориентационного мероприятия детям показали, как выглядит сельхозтехника, объяснили принцип работы таких агрегатов. Еще юные экскурсанты узнали, как современное оборудование облегчает труд аграриев и повышает его эффективность.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.