Пензенским школьникам показали сельхозтехнику

Для детей организовали экскурсию по инженерному факультету местного аграрного университета.

Источник: Национальные проекты России

Профориентационную экскурсию по инженерному факультету Пензенского государственного аграрного университета организовали для детей, сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства региона. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Участие в экскурсии приняли ученики 1-го класса пензенской школы № 19. В ходе профориентационного мероприятия детям показали, как выглядит сельхозтехника, объяснили принцип работы таких агрегатов. Еще юные экскурсанты узнали, как современное оборудование облегчает труд аграриев и повышает его эффективность.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.