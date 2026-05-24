Семейный фестиваль в Забайкалье соберет сотни участников

Фестиваль «Земля Родная. Живи. Твори. Люби» состоится в Забайкальском крае с 24 по 26 июля, сообщили в министерстве экономического развития региона. Организация подобных событий отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Мероприятие пройдет в Улетовском районе, между селами Арта и Аблатуйский Бор. Как рассказали организаторы фестиваля — супруги Нефедьевы, гостей ждут хороводы, танцы, игры и групповые практики на природе. Ожидается, что в нем примут участие около 600 человек.
Целевая аудитория — молодые семьи с детьми. Идея фестиваля родилась в 2016 году как ответ на растущий интерес к сохранению природы, национальных традиций и укреплению семейных ценностей. По мнению авторов, фестиваль — это не просто культурное событие, а практический инструмент восстановления связи с землей, телом и творчеством.
