Семейный фестиваль в Забайкалье соберет сотни участников

Программа рассчитана на пары с детьми и тех, кто любит природу и народные традиции.

Фестиваль «Земля Родная. Живи. Твори. Люби» состоится в Забайкальском крае с 24 по 26 июля, сообщили в министерстве экономического развития региона. Организация подобных событий отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятие пройдет в Улетовском районе, между селами Арта и Аблатуйский Бор. Как рассказали организаторы фестиваля — супруги Нефедьевы, гостей ждут хороводы, танцы, игры и групповые практики на природе. Ожидается, что в нем примут участие около 600 человек.

Целевая аудитория — молодые семьи с детьми. Идея фестиваля родилась в 2016 году как ответ на растущий интерес к сохранению природы, национальных традиций и укреплению семейных ценностей. По мнению авторов, фестиваль — это не просто культурное событие, а практический инструмент восстановления связи с землей, телом и творчеством.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.