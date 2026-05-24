В Пермском крае выросло число туристов на весенних маршрутах

Этой весной туристическая активность в Пермском крае заметно увеличилась. По данным регионального управления МЧС, количество зарегистрированных путешественников стало почти на четверть больше по сравнению с прошлым годом.
Как сообщили в администрации Березников, с начала 2026 года регистрацию туристических маршрутов прошли более 3,6 тысячи человек. Среди них — 527 детей.
Наиболее популярным видом отдыха у туристов остаются водные сплавы. Их выбирают более 86% зарегистрированных путешественников. Только в майские праздники на маршруты и речные походы отправились свыше 740 человек.
