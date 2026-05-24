«Гривну» предостерегли за мусоросортировку в Ленинском районе

Нижегородская природоохранная прокуратура объявила предостережение ООО «Гривна» о недопустимости нарушения санитарных норм и законодательства в сфере обращения с отходами в Ленинском районе.

Источник: Коммерсантъ

Эта компания занялась сортировкой, хранением и переработкой бытовых отходов близ улицы Монастырка, 3 — рядом с производством цветного литья ГАЗа. По этому поводу работники Горьковского автозавода начали жаловаться в прокуратуру, Росприроднадзор и другие органы.

«От этой площадки исходит нестерпимый запах, что мешает работе соседствующих с этим мусорным “полигоном” организаций. При этом мусор растаскивают птицы и крысы, превращая в свалку и прилегающую территорию», — объяснила недовольство заводчан депутат гордумы Нижнего Новгорода Мария Кузнецова, сообщив, что работники ПЦЛ ГАЗа инициировали проверку законности работы мусорной станции на Монастырке.