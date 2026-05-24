В парках Калининграда пройдет акция «Путь к здоровью»

В парках Калининграда летом и осенью пройдет акция «Путь к здоровью!» (16+), в рамках которой жители смогут бесплатно получить консультации врачей и пройти экспресс-обследования. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции ландшафтных парков.
Специальные пункты Центра медицинской профилактики будут работать в Южном парке и Центральном парке культуры и отдыха. Посетителям предложат консультации дерматолога, диетолога, медицинского психолога и врача по медицинской профилактике.
Кроме того, жители области смогут пройти скрининговое обследование: измерить уровень глюкозы в крови и артериальное давление, проверить силу рук на кистевом динамометре и определить процентное содержание жировой ткани в организме.
В Южном парке пункты здоровья будут работать с 11:00 до 16:00 3, 17 и 30 июня, 1, 15 и 29 июля, 12 и 26 августа, а также 9 и 23 сентября.
В Центральном парке культуры и отдыха акция пройдет 10 и 24 июня, 8 и 22 июля, 5 и 19 августа, 2, 16 и 30 сентября.