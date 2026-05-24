Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парках Калининграда пройдет акция «Путь к здоровью»

В рамках которой жители смогут бесплатно получить консультации врачей и пройти экспресс-обследования.

В парках Калининграда летом и осенью пройдет акция «Путь к здоровью!» (16+), в рамках которой жители смогут бесплатно получить консультации врачей и пройти экспресс-обследования. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции ландшафтных парков.

Специальные пункты Центра медицинской профилактики будут работать в Южном парке и Центральном парке культуры и отдыха. Посетителям предложат консультации дерматолога, диетолога, медицинского психолога и врача по медицинской профилактике.

Кроме того, жители области смогут пройти скрининговое обследование: измерить уровень глюкозы в крови и артериальное давление, проверить силу рук на кистевом динамометре и определить процентное содержание жировой ткани в организме.

В Южном парке пункты здоровья будут работать с 11:00 до 16:00 3, 17 и 30 июня, 1, 15 и 29 июля, 12 и 26 августа, а также 9 и 23 сентября.

В Центральном парке культуры и отдыха акция пройдет 10 и 24 июня, 8 и 22 июля, 5 и 19 августа, 2, 16 и 30 сентября.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше