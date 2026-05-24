Турпоток в Новороссийск с начала года вырос на 5,3 процента

С начала года до середины мая 2026 года Новороссийск принял 316 тысяч туристов — это на 16 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе администрации города.
В 2025 году город посетили 1,6 миллиона гостей. Власти рассчитывают сохранить и приумножить показатель. Ежегодно в Новороссийске открывают новые отели, развивают пляжную инфраструктуру, запускают туристические маршруты и создают бесплатные точки притяжения. В городе разработано 835 км маршрутов, из них 413 км — патриотические. По этому показателю Новороссийск занимает первое место в крае.
Для иностранных гостей на набережной Адмирала Серебрякова установили указатели на русском, английском и китайском языках. Туристический портал дополнили материалами на этих языках, а аудиогид «Эхо Новороссийска» перевели на английский.
В администрации подчеркнули, что безопасность гостей — приоритет. Все пляжи и зоны отдыха оборудованы системами оповещения, освещением и видеонаблюдением, на входных группах разместили схемы эвакуации. Перед сезоном провели тренировки по оповещению и эвакуации отдыхающих.
В городе готовы принять гостей около 200 средств размещения с номерным фондом порядка 5 тысяч единиц. В селах Широкая Балка и Мысхако строят три новых гостиничных комплекса. Это позволит увеличить номерной фонд более чем на 4 тысячи номеров — практически в два раза.