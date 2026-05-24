Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до конца 25 мая

МЧС предупредило жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде: с вечера 24 мая до конца дня 25 мая регион накроют ливни, грозы, град и штормовой ветер, способные нарушить работу транспорта и коммунальных служб.

Источник: Коммерсантъ

МЧС предупредило жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде: с вечера 24 мая до конца дня 25 мая регион накроют ливни, грозы, град и штормовой ветер, способные нарушить работу транспорта и коммунальных служб.

Главное управление МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение на 24 и 25 мая 2025 года. По данным ведомства, ухудшение погодных условий начнется во второй половине первого дня и продлится в течение всех суток следующего.

Синоптики прогнозируют выпадение интенсивных осадков в виде дождя и ливней, сопровождающихся грозами. К ним добавятся выпадение града и усиление порывов ветра до 20−25 метров в секунду — по шкале Бофорта такие показатели соответствуют настоящему шторму.

В спасательном ведомстве пояснили: подобные метеоусловия несут риск повреждения линий электропередачи и связи, сбоев в функционировании всех видов транспорта, а также затруднений в работе дорожных и коммунальных служб. Вероятна чрезмерная нагрузка на дренажные и ливневые системы, что грозит подтоплением пониженных участков местности.

Сотрудники МЧС обратились к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от проводов ЛЭП, стволов деревьев, рекламных конструкций и стеклянных витрин. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует немедленно обращаться за помощью по телефонам экстренных служб: «112», «01» или «101».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше