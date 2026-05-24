Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новинках готовится к открытию поликлиника для взрослых

Новое учреждение должно разгрузить городскую поликлинику № 1 в Щербинках.

В поселке Новинки готовится к открытию поликлиника для взрослых. Фотографиями готового здания поделился в МАХ-канале главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Новое учреждение должно разгрузить городскую поликлинику № 1 в Щербинках. По площади здание в Новинках даже просторнее корпуса на площади Жукова.

Кроме того, как рассказала главный врач Детской городской поликлиники № 1 Ирина Фомина, в его проектировке участвовали эксперты по бережливым технологиям Росатома.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в поселке также планируют построить и детскую поликлинику. Строительство запланировано на 2028 — 2030 год.