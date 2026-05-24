В Новинках готовится к открытию поликлиника для взрослых

В поселке Новинки готовится к открытию поликлиника для взрослых. Фотографиями готового здания поделился в МАХ-канале главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Новое учреждение должно разгрузить городскую поликлинику № 1 в Щербинках. По площади здание в Новинках даже просторнее корпуса на площади Жукова.
Кроме того, как рассказала главный врач Детской городской поликлиники № 1 Ирина Фомина, в его проектировке участвовали эксперты по бережливым технологиям Росатома.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в поселке также планируют построить и детскую поликлинику. Строительство запланировано на 2028 — 2030 год.