Молодые специалисты из Донбасса приехали на стажировку в Петербург

Молодые специалисты из Донецкой Народной Республики прибыли на двухнедельную стажировку в Санкт-Петербург для обмена опытом, что соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Ребята встретились с председателем комитета по строительству города Игорем Креславским, сообщили в ведомстве.
Гости из ДНР являются участниками инициативы «Молодежный интеграционный штаб “ДОН-СПб”» — первого в России системного пилотного проекта по подготовке кадрового резерва молодежи Донбасса. На стажировку приехали 15 человек, в числе которых и будущие строители, которые планируют восстанавливать регион.
Игорь Креславский рассказал молодым людям о развитии социальной инфраструктуры в Северной столице и о строительстве знаковых объектов города. Во время пребывания в Петербурге делегация также изучит, как идет строительство метро, и побывает в новом корпусе Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, построенном в рекордные сроки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.